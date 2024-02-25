Англія

Важка поразка "сорок".

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував розгромну поразку від лондонського Арсеналу (1:4) у рамках 26-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Арсенал був дуже сильним, а ми ні, і нас за це покарали. Ми були слабкі у більшості аспектів нашої гри, ми не робили те про що домовлялися перед цим матчем.

Арсенал чинив на нас тиск, і ми припускалися технічних помилок. Іноді бувають такі моменти, їх слід перетерпіти, але, на жаль, ми цього не зробили.

Потрібно переглянути цей матч ще раз, перш ніж робити необачні заяви. Але гравці переважно займали не ті позиції, які б мали займати. Ньюкасл просто загубився на полі. Не знаю, це проблема психологічного чи технічного плану", — заявив незадоволений фахівець.

Наразі Ньюкасл посідає восьму сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 37 пунктів після 26 зіграних турів.