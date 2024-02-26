Англія

Захисник Ліверпуля Конор Бредлі розповів про роботу з Юргеном Клоппом.

У фіналі Кубка ліги Ліверпуль здолав Челсі з рахунком 1:0. Після гри захисник "червоних" Конор Бредлі видав порцію комплементів на адресу головного тренера команди Юргена Клоппа.

"Він – особливий тренер. Мені просто треба цінувати кожну хвилину, проведену з ним, бо влітку він іде. Я просто хочу насолоджуватися кожним моментом із ним зараз, а потім спробувати виграти для нього все, що можливо", – цитує північноірландця офіційний сайт Ліверпуля.

На Football.ua доступний огляд матчу Челсі — Ліверпуль.