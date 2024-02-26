Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та одеський Чорноморець.

Київська Оболонь та одеський Чорноморець матчем на Оболонь-Арені закриватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко вирішив використати з перших хвилин новачка Грисьо на правому фланзі оборони.

Роман Григорчук, у свою чергу, залучив до стартового складу ексфутбоілста Полісся Шаповала праворуч у захисті.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський, Суханов — Слободян, Краснопір.

Запасні: Кичак, Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Вишневський, Дубко, Карась, Тарануха.



Чорноморець: Варакута — Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде, Штогрін.

Запасні: Вічний, Білик, Авагімян, Бойчук, Іпалібо, Зе Гомеш, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.



Гра Оболонь — Чорноморець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.