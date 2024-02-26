Англія

Повернення іспанця на Енфілд?

Стало відомо, який саме клуб хоче очолити поки, що головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

За інформацією Footmercato, 42-річний фахівець наразі хоче очолити англійський Ліверпуль, за який він виступав протягом п'яти сезонів під час ігрової кар'єри.

Зазначається, що Алонсо розглядають на посаду головного тренера керівництво Ліверпуля та мюнхенської Баварії, які по закінченню цього сезона залишаться без головних тренерів. Однак Хабі Алонсо до літа не готовий обговорювати контрактні деталі з зацікавленими клубами, хоч і віддає перевагу "червоним".

Після 23-х зіграних турів у німецькій Бундеслізі, Баєр під керівництвом Хабі Алонсо очолює турнірну таблицю, набравши 61 пункт.