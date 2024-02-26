"Містяни" надовго зберегли свій "алмаз".
Бобб, Getty Images
26 лютого 2024, 21:52
Манчестер Сіті продовжив контракт зі своїм 20-річним вундеркіндом Оскаром Боббом. Про це повідомляє офіційний сайт "містян".
Норвезький вінгер підписав нову угоду з клубом до кінця сезону-2028/2029.
Бобб знаходиться у системі Манчестер Сіті з 2019 року. Цього сезону сезону вінгер провів за "Сіті" 16 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося скільки за новим контрактом буде заробляти Бобб.