Англія

Англійський футболіст провів результативний поєдинок.

У рамках 26-го туру АПЛ Вест Гем на своєму полі приймав Брентфорд.

У цьому поєдинку ключову роль відіграв Джаррод Боуен — він записав на свій рахунок хет-трик, який допоміг "молотобійцям" здобути три очки.

Зазначимо, що українець Єгор Ярмолюк провів усю гру на лавці для запасних.

Вест Гем — Брентфорд 4:2

Голи: Боуен, 5, 7, 63, Емерсон, 69 — Мопе, 13, Вісса, 82.

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Мавропанос, Емерсон — Соучек, Альварес — Пакета (Антоніо, 76), Ворд-Прауз, Кудус (Джонсон, 90) — Боуен.

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Мі (Коллінз, 61) — Льюїс-Поттер, Оньєка (Янельт, 73), Нергор, Єнсен (Дамсгор, 77), Регілон (Роерслев, 73) — Тоуні, Мопе (Вісса, 73).

Попередження: Альварес — Регілон, Занка.