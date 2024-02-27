Бельгієць може завершити кар'єру, коли йому виповниться 35 років.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
27 лютого 2024, 12:50
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне визначився зі своїм майбутнім.
Як повідомив журналіст Сем Лі, бельгієць розглядає варіант, за якого подовжить контракт із "містянами" і завершить кар'єру в 35 років.
Де Брейне виступає за Манчестер Сіті з 2015 року. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2025 року.
У поточному сезоні Де Брейне зіграв 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 8 гольових передач.