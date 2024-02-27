Англія

Бельгієць може завершити кар'єру, коли йому виповниться 35 років.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне визначився зі своїм майбутнім.

Як повідомив журналіст Сем Лі, бельгієць розглядає варіант, за якого подовжить контракт із "містянами" і завершить кар'єру в 35 років.

Де Брейне виступає за Манчестер Сіті з 2015 року. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні Де Брейне зіграв 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 8 гольових передач.