Англія

Каталонський клуб проявляє інтерес до італійського фахівця.

Барселона продовжує працювати над пошуками заміни Хаві на посаді головного тренера. Хаві залишить займану посаду після закінчення сезону.

Одним із ймовірних кандидатів на заміну фахівцеві вважають Роберто Де Дзербі з Брайтона. Ситуацію ускладнює те, що в його контракті прописані відступні.

З чуток, Барселоні доведеться заплатити 15 млн євро за можливість переманити тренера, але каталонський клуб, який відчуває фінансові труднощі, не готовий робити цього.

Де Дзербі знає про це, тому італієць пробує домовитися з босами Брайтона про те, щоб Барселоні довелося заплатити менше.

Нагадаємо, що Де Дзербі тренує Брайтон з вересня 2022 року.