Каталонський клуб проявляє інтерес до італійського фахівця.
РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ, GETTY IMAGES
27 лютого 2024, 17:15
Барселона продовжує працювати над пошуками заміни Хаві на посаді головного тренера. Хаві залишить займану посаду після закінчення сезону.
Одним із ймовірних кандидатів на заміну фахівцеві вважають Роберто Де Дзербі з Брайтона. Ситуацію ускладнює те, що в його контракті прописані відступні.
З чуток, Барселоні доведеться заплатити 15 млн євро за можливість переманити тренера, але каталонський клуб, який відчуває фінансові труднощі, не готовий робити цього.
Де Дзербі знає про це, тому італієць пробує домовитися з босами Брайтона про те, щоб Барселоні довелося заплатити менше.
Нагадаємо, що Де Дзербі тренує Брайтон з вересня 2022 року.