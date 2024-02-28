Англія

Півзахисник дуже швидко став ключовим гравцем команди.

Французький опорний півзахисник Шейк Дукуре розпочав свій кар’єрний етап виступів у англійській Прем’єр-лізі з трансферу до лондонського Крістал Пелес улітку 2022 року за 22,6 млн євро.

Ця інвестиція "склярів" доволі швидко себе окупила, і уявити собі їхній поточний склад без 24-річного виконавця вже просто неможливо.

Відповідно й рішення щодо продовження контракту з Шейком напрошувалось саме собою, тому клуб та гравець зрештою поставили підписи під новою угодою строком до 2029 року, про що повідомила прес-служба.

"Чудова новина, що Шейк, який був таким важливим виконавцем для нас у минулому сезоні, підписав цей новий контракт.

Ми не сумніваємось, що після такого фантастичного початку виступів у складі "червоно-синіх", Шейк продовжить прогресувати як гравець у наступні роки. І я не можу бути більш щасливим бачити, що він став ще одним гравцем, який надовго пов’язав своє майбутнє з Крістал Пелас", — заявив голова правління Крістал Пелес Стів Періш.

У цьому сезоні Дукуре зіграв 12 матчів і вибув наприкінці листопада до завершення сезону через розрив ахіллу.