Англія

Англійський вінгер пов'язує себе з проєктом, що будується в Челсі.

Атакуючий півзахисник лондонського Челсі Рахім Стерлінг не збирається продовжувати кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, незважаючи на чутки в пресі, представники 29-річного англійця ніколи не спілкувалися з босами Аль-Хіляля та не обговорювали потенційний перехід.

Оточення Стерлінга зазначає, що "Рахім як ніколи відданий проєкту Челсі".

У поточному сезоні Стерлінг провів за "пенсіонерів" 32 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 8 голів та віддав 8 асистів.