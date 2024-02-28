Англія
28 лютого 2024, 23:54
Потрійний удар "дітлахів" Ліверпуля нокаутував Саутгемптон у 1/8 фіналу Кубка Англії
На тлі лідера Чемпіоншипу резервний склад лідерів АПЛ виглядав надзвичайно потужно.
Ліверпуль — Саутгемптон, Getty Images
28 лютого 2024, 23:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Саутгемптон 3:0
Голи: Кумас, 44, Деннс, 73, 88
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк (Конате, 46), Цимікас — Макконнелл (Мак Аллістер, 62), Гомес, Кларк — Елліотт (Ньйоні, 78), Гакпо (Гордон, 90), Кумас (Деннс, 63).
Саутгемптон: Ламлі — Брі (Вокер-Пітерс, 58, Гарвуд-Белліс, 75), Стівенс, Беднарек, Меннінг — Чарльз, Ротвелл (Смоллбоун, 70), Арібо — Сулемана (А. Армстронг, 57), Мара, Едозі (Адамс, 70).
Попередження: Меннінг.