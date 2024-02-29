Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2024 року, 21:30.

Лондонський Челсі в гостьовому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здобув перемогу над Лідсом наприкінці зустрічі.

"Сині" розпочали гру з уже традиційних помилок у захисті й швидкого пропущеного м’яча, але цього разу не тільки майже миттєво відігрались, а й у підсумку повели за рахунком на табло. Другий їхній гол до свого активу записав український нападник Михайло Мудрик.

Але після перерви Челсі пропустив так само доволі швидко, після чого ми перебували під загрозою овертаймів, однак Галлагер урятував від них пізнім голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Лідс Юнайтед у 1/8 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Челсі — Лідс Юнайтед 3:2

Голи: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлагер, 90 — Джозеф, 8, 59

Челсі: Санчес — Гілкріст (Колвілл, 74), Дісасі, Чалоба, Гюсто (Чілвелл, 61) — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Галлагер, 61), Стерлінг (Палмер, 74), Мудрик (Тауріайнен, 90+4) — Джексон.

Лідс Юнайтед: Мельє — Робертс, Родон, Купер, Фірпо — Ампаду, Грей — Джеймс (Ньйонто, 79), Піру (Саммервілл, 79), Ентоні — Джозеф.

Попередження: Чалоба, Енцо, Кайседо — Фірпо.