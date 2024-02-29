Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2024 року, 21:45.

Манчестер Юнайтед у гостьовому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здобув мінімальну перемогу над Ноттінгем Форест.

"Лісники" намагались чинити гідний спротив суперникам упродовж усього поєдинку й навіть перевершили їх за кількістю ударів у першому таймі.

Але друга половини гра майже весь час проходила біля воріт господарів поля, і зрештою вони цей тиск не витримали й пропустили за лічені миттєвості до початку додаткового часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Каземіро, 88

Ноттінгем Форест: Тернер — Вільямс, Мурільйо, Монтейро, Тоффоло — Даніло (Дуарте Рібейру, 90), Єйтс (Рейна, 90) — Еланга, Гіббс-Вайт, Орігі (Гадсон-Одої, 79) — Авонії.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Варан, Амрабат (Мейну, 90) — Каземіро, Фернандеш — Антоні (Діалло, 73), Мактоміней (Еванс, 90), Гарначо — Рашфорд.

Попередження: Лінделеф.