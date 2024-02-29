Англія

Наразі до цього ще дуже далеко.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про потенціал своєї команди. Його слова наводить BBC.

"Коли нам доступні гравці, ми можемо працювати над стабільністю, але потрібно прагнути цього навіть за їх відсутності. Всі знають, що протягом тривалого періоду, якщо вам не вистачає ключових гравців, потрібно бути прагматичними.

Я не відмовляюся від прагматизму, бо знаю, що йдеться про результати. Потрібно знайти спосіб отримати їх, але рівень продуктивності при цьому не буде незмінним, це неможливо.

В останні кілька тижнів ми бачили проблиски динамічного та ініціативного футболу. До нас приходять молоді гравці, які розвиваються у потрібних аспектах та доповнюють тих, хто в нас вже був. Завдяки цьому ми можемо стати дуже сильною командою, і ми прагнемо цього. Я впевнений, що згодом ця команда зможе стати дуже потужною та боротися за трофеї в Англії та Європі", – сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.