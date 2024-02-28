Стали відомі потенційні та вже остаточні пари 1/4 фіналу турніру.
Кубок Англії, Getty Images
28 лютого 2024, 21:55
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії-2023/24. Поки що лише одна з чотирьох пар сформована остаточно.
Результати жеребкування:
Вулвергемптон/Брайтон — Ковентрі Сіті
Ноттінгем Форест/Манчестер Юнайтед — Ліверпуль/Саутгемптон
Челсі/Лідс Юнайтед — Лестер Сіті
Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед
Базова дата чвертьфінальних поєдинків поточного розіграшу турніру — субота, 16 березня.
Нагадаємо, на нашому сайті доступні текстові онлайн-трансляції трьох поєдинків 1/8 фіналу Кубка Англії, а саме: Челсі — Лідс Юнайтед, Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед і Ліверпуль — Саутгемптон.