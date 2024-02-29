Англія

Солідна компанія.

Англійська Прем'єр ліга оголосила претендентів на приз найкращому гравцю у лютому.

Список номінантів виглядає наступним чином:

Філ Фоден (Манчестер Сіті) – чотири голи у п'яти матчах.

Жоао Гомес (Вулвергемптон) – два голи та один асист у п'яти матчах.

Паскаль Гросс (Брайтон) – гол та чотири асисти у чотирьох матчах.

Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – п'ять голів та асист у чотирьох матчах.

Родріго Муніз (Фулгем) – чотири голи у чотирьох матчах.

Букайо Сака (Арсенал) – шість голів у чотирьох матчах.

Оллі Воткінс (Астон Вілла) – чотири голи та два асисти у чотирьох матчах.