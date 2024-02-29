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29 лютого 2024, 15:18
Англійська Прем'єр ліга оголосила претендентів на приз найкращому гравцю у лютому.
Список номінантів виглядає наступним чином:
Філ Фоден (Манчестер Сіті) – чотири голи у п'яти матчах.
Жоао Гомес (Вулвергемптон) – два голи та один асист у п'яти матчах.
Паскаль Гросс (Брайтон) – гол та чотири асисти у чотирьох матчах.
Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – п'ять голів та асист у чотирьох матчах.
Родріго Муніз (Фулгем) – чотири голи у чотирьох матчах.
Букайо Сака (Арсенал) – шість голів у чотирьох матчах.
Оллі Воткінс (Астон Вілла) – чотири голи та два асисти у чотирьох матчах.