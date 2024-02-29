Англійська Прем'єр ліга оголосила претендентів на приз найкращому гравцю у лютому.

Список номінантів виглядає наступним чином: 

Філ Фоден (Манчестер Сіті) – чотири голи у п'яти матчах.
Жоао Гомес (Вулвергемптон) – два голи та один асист у п'яти матчах.
Паскаль Гросс (Брайтон) – гол та чотири асисти у чотирьох матчах.
Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – п'ять голів та асист у чотирьох матчах.
Родріго Муніз (Фулгем) – чотири голи у чотирьох матчах.
Букайо Сака (Арсенал) – шість голів у чотирьох матчах.
Оллі Воткінс (Астон Вілла) – чотири голи та два асисти у чотирьох матчах.
Найкращим гравцем минулого місяця в АПЛ став вінгер Ліверпуля Діогу Жота.