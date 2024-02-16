Англія

Нападник Ліверпуля отримав нагороду за підсумками минулого місяця.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила ім'я найкращого футболіста за підсумками січня 2024 року.

Нагороду гравця місяця в АПЛ отримав нападник Ліверпуля Діогу Жота, який відзначився у січні трьома голами та два асистами в трьох переможних проведених матчах проти Ньюкасл Юнайтед (4:2), Борнмута (4:0) та Челсі (4:1).

За підсумками голосування 27-річний португалець випередив Елайджу Адебайо (Лутон Таун), Кевіна Де Брюйне (Манчестер Сіті), Габріела Магальяйнса (Арсенал), Рішарлісона (Тоттенгем) та свого одноклубника Конора Бредлі.

Нагадаємо, що найкращим тренером січня 2024 року було визнано керманича Ліверпуля Юргена Клоппа.