Англія

"Сороки" можуть здійснити потужну рокіровку на тренерському містку.

Англійський Ньюкасл зацікавлений у головному тренері збірної Німеччини Юліані Нагельсманні. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, англійський клуб серйозно розглядає кандидатуру 36-річного німця. Сам Нагельсманн ще не вирішив, де продовжить тренерську кар'єру.

Зазначається, що інтереси Нагельсманна представляє те саме агентство, яке веде справи захисника Ньюкасла Фабіана Шера.

Контракт фахівця із збірною Німеччини розрахований до кінця Євро-2024.