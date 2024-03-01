Англія

Тренер висловив думку щодо слів президента іншої манчестерської команди.

Хосеп Гвардіола висловив думку щодо слів Джима Реткліффа стосовно боротьби за АПЛ - цитує ресурс City Xtra.

"Великим клубам треба вигравати. Манчестер Юнайтед зараз нелегко. У них був неймовірний період з Алексом Фергюсоном. Раніше у великих клубів було більше терпіння, а зараз є великий тиск. У Манчестер Сіті я не зробив все сам. Цей успіх не залежить від тренера. Якщо хтось так вважає, то це помилка. Якщо суперник вірить у це, то це велика помилка.

Це ієрархія, на користь команди працюють усі люди. Якщо Джим Реткліфф сказав, що треба 2-3 роки, аби боротися за АПЛ, то хто я такий, щоб говорити інше? Впевнений, вони працюватимуть, щоб скоротити відрив, але я не та людина, що має говорити про це".

Наразі Манчестер Юнайтед знаходиться на 6-му місці в чемпіонаті Англії.