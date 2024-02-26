Англія

Наступного літа півзахисник відправиться до Італії.

Манчестер Юнайтед вирішив не викупляти контракт Соф'яна Амрабата - повідомляє Man United News.

У 2023 році Соф'ян відправився у оренду з Фіорентини, що розрахована на один сезон.

Втім, виступи півзахисника не вразили керівництво англійського клубу. Тому один із лідерів збірної Марокко влітку гратиме у італійській команді, з якою минулого року дійшов до фіналу Ліги конференцій.

Цього сезону 27-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах.