Англія

Серйозне пошкодження отримав Бен Мі.

Центральний захисник Брентфорда Бен Мі вибув до кінця поточного сезону через травму, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

У виїзному матчі проти Вест Гема, що відбувся у понеділок, 26 лютого, 34-річний англієць був вимушений залишити поле на 61-й хвилині. З'ясувалося, що Мі отримав перелом гомілковостопного суглоба. Сканування показало, що він пропустить залишок сезону-2023/24.

На рахунку гравця 2 голи за Брентфорд у 18 матчах (1,473 хвилини) у всіх турнірах поточної кампанії. Минулого сезону вихованець Манчестер Сіті був на другому місці серед усіх гравців "бджіл" за кількістю хвилин на полі (3,362 проти 3,510 у голкіпера Роберта Санчеса).

У наступному, 27 турі АПЛ, Брентфорд прийматиме Челсі. Матч відбудеться у суботу, 2 березня.