Англія

Деклан на Емірейтс став справжнім "каноніром".

Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс заявив, що гордий виступати за "канонірів". Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Ця команда багато чого навчилася минулого року. Ми сильніші і маємо більше віри. Коли ми пропускаємо, ми завжди віримо, що повернемось у гру.

Щиро кажучи, для мене велика честь грати за цей клуб", — сказав англієць.

Нагадаємо, Райс перейшов до Арсеналу з Вест Гема за 117 млн. євро в літнє трансферне вікно.

Цього сезону Деклан Райс відіграв за "канонірів" 36 матчів, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.