Деклан на Емірейтс став справжнім "каноніром".
Райс, Getty Images
01 березня 2024, 18:18
Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс заявив, що гордий виступати за "канонірів". Його слова наводить Фабриціо Романо.
"Ця команда багато чого навчилася минулого року. Ми сильніші і маємо більше віри. Коли ми пропускаємо, ми завжди віримо, що повернемось у гру.
Щиро кажучи, для мене велика честь грати за цей клуб", — сказав англієць.
Нагадаємо, Райс перейшов до Арсеналу з Вест Гема за 117 млн. євро в літнє трансферне вікно.
Цього сезону Деклан Райс відіграв за "канонірів" 36 матчів, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.