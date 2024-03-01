Англія

У бразильця виявили пошкодження коліна.

Центральний нападник Тоттенгема Рішарлісон не допоможе своїй команді у найближчих кількох матчах, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу повідомив, що 26-річний бразилець отримав невелику травму коліна. Через це він пропустить наступні два-три тижні.

У лазареті лондонців центрфорвард приєднався до голкіпера Фрейзера Форстера, захисника Педро Порро, півзахисника Раяна Сессеньйона та нападника Манора Соломона.

У поточному сезоні Рішарлісон взяв участь у 25 матчах Тоттенгема у всіх турнірах, відзначившись 11 голами і 3 асистами.

У наступному, 27 турі АПЛ, "шпори" прийматимуть Крістал Пелес. Матч відбудеться у суботу, 2 березня.