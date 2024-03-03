Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 27-го туру чемпіонату Англії, який пройде 3 березня і розпочнеться о 17:30.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Етіхад Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 3 БЕРЕЗНЯ, 17:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Колектив Хосепа Гвардіоли не програє протягом останніх 18 матчів у всіх турнірах, з яких 16 вони виграли. Цікаво, що дві нічиї спіткали команду якраз на Етіхаді (проти Крістал Пелес, 2:2, та Челсі, 1:1). Можливо, у кількох попередніх поєдинках Манчестер Сіті був і не таким переконливим за рахунком на табло (Борнмут, Брентфорд), як зазвичай, але команда все одно досягала бажаного.

Боротьба за чемпіонство зараз у самому розпалі, тож Манчестер Сіті не може дозволити собі втрачати очки навіть у таких потенційно непростих поєдинках. Тим не менш, сумнівів щодо їхньої звитяги сьогодні буде мало у багатьох нейтральних вболівальників. На папері, всі дані кажуть про вдалий для Манчестер Сіті сценарій, але побачимо, чи не зіграє це з ним злого жарту.

Після п'яти поспіль матчів без поразок в АПЛ, у чотирьох з яких підопічні Еріка тен Гага здобули перемоги, вболівальникам Манчестер Юнайтед могло здаватися, що їхній клуб остаточно повернувся і що вже невдовзі він увірветься до зони Ліги чемпіонів. Проте, домашня поразка у поєдинку з Фулгемом знову поставила їхні сподівання на здобуття місця у головному клубному євротурнірі під велику загрозу.

Чимало чуток ходить стосовно великої напруги у роздягальні Манчестер Юнайтед, зокрема щодо можливого конфлікту між керманичем "червоних дияволів" і нападником Маркусом Рашфордом. Матч проти Манчестер Сіті — чудова можливість довести, що у команді все добре і що вона спроможна знову виступати у ЛЧ вже у наступному сезоні. Так, попереду ще є кілька інших принципових протистоянь, але всі вони вже можуть не мати такого значення, якщо цього разу Манчестер Юнайтед знову буде розгромлено, як у першому колі на Олд Траффорд.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Р. Діаш, Аке — Родрі — Фоден, Б. Сілва, Де Брюйне, Доку — Голанд

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Лінделеф — Мейну, Каземіро — Антоні, Б. Фернандеш, Гарначо — Рашфорд

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