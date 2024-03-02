Англія

Керманич Брайтона — про травматичного іспанського вінгера.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі розповів, що потрібно талановитому вінгеру Ансу Фаті, який виступає в його команді на правах оренди з Барселони, щоб реабілітувати свою кар'єру.

"Фаті потрібно більше вірити в себе. Він чуйний та хороший хлопець, і частина моєї роботи полягає в тому, щоб допомогти гравцям повірити в себе, щоб показати всі свої якості, а не тільки частину з них.

Він повинен викладатися на 100% кожен день", — цитує слова Роберто Де Дзербі журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні 21-річний іспанський вінгер провів 22 матчі (811 хвилин), в яких він забив чотири голи та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова продати Ансу Фаті за 40 мільйонів євро.