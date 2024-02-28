Іспанія

Проте травматичність гравця викликає дедалі більші перестороги.

Вихованець каталонської Барселони, іспанський нападник Ансу Фаті, мав видатний досвід дебютного сезону в складі "блаугранас", проте велика кількість зіграних тоді матчів у підсумку призвела до важких наслідків для здоров’я футболіста.

Як наслідок, наразі 21-річний виконавець намагається реабілітувати власну кар’єр в оренді в складі англійського Брайтона.

Однак "чайки" не планують оформлювати повноцінний гравець футболіста, тож він має повернутись назад до Іспанії вже цього літа.

У той самий час Барса все ще потребує додаткових джерел фінансування задля подолання кризового стану, тож продаж гравців, у яких вона не має особливої потреби, є чи не найкращим рішенням.

Саме тому каталонці поступово починають вести перемовини з іншими клубами, зокрема — із приводу можливого продажу Фаті.

Як повідомляє місцева преса, напередодні Барселона почала розмову з можливими покупцями з 40 млн євро, які вона хоче отримати за Ансу.

У цьому сезоні на рахунку нападника 21 матч, чотири голи та один гольовий пас.