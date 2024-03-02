Англія

Результативна нічия на Брентфорд Комм'юніті.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікувало лондонське дербі між Брентфордом та Челсі.

На 35-ій хвилині "пенсіонери" повели в рахунку завдяки голу Ніко Джексона, проте у другому таймі команді Томаса Франка вдалося не тільки відігратися, а й повести в рахунку.

Врятуватися від поразки підопічним Маурісіо Почеттіно все ж вдалося завдяки голу Дісасі наприкінці зустрічі, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.

Брентфорд — Челсі 2:2

Голи: Роерслев, 50 Вісса, 69 - Джексон, 35 Дісасі, 84

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Оньєка (Єнсен, 77), Нергор, Янельт (Ярмолюк, 87), Регілон — Тоуні, Вісса (Мопе, 87)

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл (Стерлінг, 79), Чілвелл — Кайседо, Чалоба — Палмер, Фернандес (Мудрик, 71), Галлагер — Джексон

Попередження: Янельт, Оньєка, Занка — Галлагер