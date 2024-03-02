Англія

Завершилися матчі у рамках 27-го туру АПЛ.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Гем вирушив у гості до Евертона.

Команда Шона Дайча повела в рахунку на 56-ій хвилині, проте "молотобійці" у підсумку відправили у ворота "ірисок" три м'ячі — 1:3.

Евертон — Вест Гем 1:3

Голи: Бету, 56 - Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон (Гомеш, 80), Онана, Гарнер, Макніл (Доббін, 90) — Дукуре (Шерміті, 90) — Бету (Калверт-Льюїн, 74)

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Палмьєрі (Джонсон, 90) — Соучек, Альварес — Кудус (Огбонна, 90), Ворд-Праус (Філліпс, 66), Пакета (Антоніо, 80) — Боуен

Попередження: Пікфорд — Соучек, Антоніо

У паралельному матчі Тоттенгем мінімально поступався Крістал Пелес в рахунку, проте зумів здійснити камбек та здобути перемогу.

Тоттенгем - Крістал Пелес 3:1

Голи: Вернер, 78, Ромеро, 81, Сон, 88 - Езе, 59

Тоттенгем: Вікаріо — Роял, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Біссума (Ло Чельсо, 90), Бентанкур (Джонсон, 63) — Кулушевські, Меддісон (Матар Сарр, 82), Вернер (Гейб'єрг, 83) — Сон

Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон (Г'юз, 71), Лерма, Мітчелл — Аю (Едуар, 71), Езе (Франса, 66) — Матета

Попередження: Бентанкур — Лерма, Джонстон

Ньюкасл Юнайтед на власному полі впевнено розгромив Вулвергемптон.

Ньюкасл Юнайтед - Вулвергемптон 3:0

Голи: Ісак, 14, Гордон, 33, Лівраменто, 90+2

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Тріпп'єр (Лівраменто, 52), Шер, Ботман, Берн — Віллок (Майлі, 70), Гімараес, Лонгстафф — Мерфі (Альмірон, 70), Ісак (Барнс, 69), Гордон (Андерсон, 90)

Вулвергемптон: Са (Бентлі, 46) — Кілман, Доусон, Тоті (Буено, 60) — Семеду, Леміна (Траоре, 81), Дойл, Аїт--Нурі — Са (Бентлі, 46), Бельгард (Чірева, 82) — Нету (Фрейзер, 46)

Попередження: Аїт-Нурі

Брайтон вирушив у гості до Фулгема, де вельми несподівано поступився з рахунком 0:3.

Фулгем — Брайтон 3:0

Голи: Вілсон, 22, Муніз, 33, Траоре, 90+1

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Рід, Лукич (Рід, 88) — Вілсон (Траоре, 84), Перейра (Керні, 69), Івобі (Вілліан, 69) — Муніз (Броя, 84)

Брайтон: Стіл — ван Геке, Данк (Гросс, 59), Велтман — Лемпті (Адінгра, 46), Вебстер, Балеба (Модер, 78), Еступіньян — Енсісо (Фаті, 46), Лаллана (Буонанотте, 59) — Фергюсон

Попередження: Рід — Балеба, Еступіньян