Завершився матч чемпіонату Англії.
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02 березня 2024, 21:39
У рамках 27-го туру АПЛ Астон Вілла вирушила на виїзд до Лутона.
Гості зуміли здолати господарів завдяки пізньому голу від Люкі Діня.
Лутон Таун — Астон Вілла 2:3
Голи: Чонг, 66, Морріс, 72 — Воткінс, 24, 38, Дінь, 89
Лутон Таун: Камінські — Менгі, Берк, Белл (Огбене, 6) — Каборе, Кларк, Барклі, Дауті — Таунсенд (Хашіока, 53), Чонг (Мпанзу, 84) — Морріс
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Ленгле, Морено (Дінь, 79) — Бейлі (Діабі, 79), Макгінн, Д. Луїс, Ремзі (Роджерс, 29, Айрогбунам, 79) — Тілеманс (Дзаніоло, 79), Воткінс
Попередження: Берк — Д. Луїс, Бейлі, Роджерс, Дзаніоло.