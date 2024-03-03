Дубль Фодена допоміг Манчестер Сіті здобути вольову перемогу в дербі проти Юнайтед. 

Напружене протистояння на Етіхаді завершилось блискавичним камбеком чинних чемпіонів АПЛ. 

Огляд матчу

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 3:1
Голи: Фоден, 56, 80, Голанд, 90+3 — Рашфорд, 8

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі, Сілва — Фоден (Бобб 90+6), де Брюйне, Доку (Альварес, 59) — Голанд.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Еванс (Камбвала, 69), Лінделеф — Мейну (Форсон, 83), Каземіро, Мактоміней — Фернандеш, Гарначо (Амрабат, 82) — Рашфорд (Антоні, 74).

Попередження: Варан. 