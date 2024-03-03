Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 березня 2024 року, 17:30.
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03 березня 2024, 20:20
Дубль Фодена допоміг Манчестер Сіті здобути вольову перемогу в дербі проти Юнайтед.
Напружене протистояння на Етіхаді завершилось блискавичним камбеком чинних чемпіонів АПЛ.
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 3:1
Голи: Фоден, 56, 80, Голанд, 90+3 — Рашфорд, 8
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі, Сілва — Фоден (Бобб 90+6), де Брюйне, Доку (Альварес, 59) — Голанд.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Еванс (Камбвала, 69), Лінделеф — Мейну (Форсон, 83), Каземіро, Мактоміней — Фернандеш, Гарначо (Амрабат, 82) — Рашфорд (Антоні, 74).
Попередження: Варан.