Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Бруну Фернандеш оцінив гру команди в програному матчі АПЛ із Манчестер Сіті (1:3)

"Я розчарований, оскільки ми хотіли перемогти. Ми проявили характер, але цього було недостатньо, щоб виграти матч.

Ми знаємо, що в матчі з Сіті потрібно бути зосередженим тактично, і сьогодні вони виграли гру індивідуально, оскільки у них були чудові моменти для голу.

Наш план? Він полягав у тому, щоб перемогти, а те, що Сіті нас притисне, ми розуміли. Ми знали, що вони володітимуть м'ячем протягом тривалого часу, нам потрібно було набратися терпіння. У другому таймі ми краще контролювали гру, і це дивно, оскільки саме тоді вони забили голи, — цитує Фернандеша BBC.