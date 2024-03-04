Англія
04 березня 2024, 23:58
Арсенал без Зінченка познущався над Шеффілд Юнайтед
Команда Мікеля Артети навіть перевершила попередніх трьох гостей Бреммол Лейн, забивши не п'ять, а цілих шість голів.
Шеффілд Юнайтед — Арсенал, Getty Images
04 березня 2024, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шеффілд Юнайтед — Арсенал 0:6
Голи: Едегор, 5, Богл, 13 (авт.), Мартінеллі, 15, Гаверц, 25, Райс, 39, Вайт, 58
Шеффілд Юнайтед: Грбич — Ахмедгоджич (Арбластер, 64), Трасті, Робінсон — Богл, Норвуд (Осборн, 16), Вінісіус, Гамер, Девіс (Брукс, 46) — Макейті (Болдок, 46), Макберні (Осула, 46).
Арсенал: Рая — Вайт (Седрік, 65), Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Жоржиньо (Парті, 65), Райс (Троссар, 74) — Сака (Вієйра, 46), Гаверц, Мартінеллі (Жезус, 64).
Попередження: Богл.