Англія

Арсенал без Зінченка познущався над Шеффілд Юнайтед

Команда Мікеля Артети навіть перевершила попередніх трьох гостей Бреммол Лейн, забивши не п'ять, а цілих шість голів.

Шеффілд Юнайтед — Арсенал, Getty Images

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Шеффілд Юнайтед — Арсенал 0:6

Голи: Едегор, 5, Богл, 13 (авт.), Мартінеллі, 15, Гаверц, 25, Райс, 39, Вайт, 58



Шеффілд Юнайтед: Грбич — Ахмедгоджич (Арбластер, 64), Трасті, Робінсон — Богл, Норвуд (Осборн, 16), Вінісіус, Гамер, Девіс (Брукс, 46) — Макейті (Болдок, 46), Макберні (Осула, 46).



Арсенал: Рая — Вайт (Седрік, 65), Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Жоржиньо (Парті, 65), Райс (Троссар, 74) — Сака (Вієйра, 46), Гаверц, Мартінеллі (Жезус, 64).



Попередження: Богл.