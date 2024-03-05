Англія

Український форвард не гратиме з перших хвилин проти лідера Чемпіоншипу.

У рамках 36-го туру англійського Чемпіоншипу Сандерленд прийматиме на своєму полі Лестер Сіті, який зберігає статус лідера турнірної таблиці та головного претендента на повернення до АПЛ.

Тренерський штаб "чорних котів" визначився зі стартовим складом на зустріч із лідером чемпіонату, в якому знову не знайшлося місця нападнику Назарію Русину.

25-річний український форвард розпочне матч проти Лестера з лави для запасних.

У поточному сезоні Назарій Русин провів за Сандерленд 25 матчів у всіх турнірах (1265 хвилин), в яких він забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Поєдинок проти Лестер Сіті розпочнеться сьогодні, 5 березня, о 21:45 за київським часом.