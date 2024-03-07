Англія

Чемпіон світу — це серйозне досягнення.

Аргентинський півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер висловився про свою професійну кар'єру футболіста. Цитує чемпіона світу Liverpool Echo.

"Останні кілька років були для мене божевільними та важкими одночасно. Я пережив важкі часи, але навіть тоді я дійсно вірив у себе. Важливо, що моя сім'я була поряд. Потім, звичайно, я виграв чемпіонат світу — це нелегко, і я дуже пишаюся цим.

Зараз я живу своїм життям у такому клубі, як Ліверпуль, і це приголомшливо. Кожному гравцю і кожній людині доводиться переживати хороші та погані моменти, зараз я дійсно насолоджуюся своїм життям, тому я дуже, дуже задоволений своєю кар'єрою на даний момент і насолоджуюся нею", — сказав 25-річний аргентинець.

Цього сезону Алексіс Мак Аллістер відіграв за Ліверпуль 31 матч, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Влітку, 2023 року, аргентинець перейшов з Брайтона до Ліверпуля за 42 млн. євро.