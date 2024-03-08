Шикарний місяць від данця.
Гойлунн, Getty Images
08 березня 2024, 14:18
Нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
У лютому нападник забив п'ять голів та відзначився однією результативною передачею у чотирьох матчах.
На перемогу в номінації також претендували Філ Фоден (Манчестер Сіті), Жоао Гомес (Вулверхемптон), Паскаль Гросс (Брайтон), Родріго Муніз (Фулгем), Букайо Сака (Арсенал) та Оллі Воткінс ( Астон Вілла).
Зазначимо, що нападаючий Манчестер Юнайтед став першим данцем в історії Прем'єр-ліги, який виграв цю нагороду.