Англія

Шикарний місяць від данця.

Нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

У лютому нападник забив п'ять голів та відзначився однією результативною передачею у чотирьох матчах.

На перемогу в номінації також претендували Філ Фоден (Манчестер Сіті), Жоао Гомес (Вулверхемптон), Паскаль Гросс (Брайтон), Родріго Муніз (Фулгем), Букайо Сака (Арсенал) та Оллі Воткінс ( Астон Вілла).

Зазначимо, що нападаючий Манчестер Юнайтед став першим данцем в історії Прем'єр-ліги, який виграв цю нагороду.