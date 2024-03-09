Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 28-го туру чемпіонату Англії, який пройде 9 березня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Арсеналом та Брентфордом, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ, 19:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Чемпіонська боротьба у вищому дивізіоні Англії знаходиться в самому розпалі, і ці вихідні можуть стати першою серйозною відповіддю на питання щодо інтриг в гонці за "золотом" між трьома очевидними претендентами. Проте лондонський Арсенал цього разу не буде об'єктом загального спостереження — скоріше самі підопічні Мікеля Артети будуть головними спостерігачами за недільним матчем на Енфілді між Ліверпулем та Манчестер Сіті. У разі своєї перемоги в суботу та нічиєї прямих конкурентів "каноніри" перехватять лідерство в свої руки.

Однак гравцям Арсеналу необхідно насамперед виконувати свої завдання — тобто набирати максимальну кількість очок з матчу в матч, адже нехай відставання від другого Ман Сіті складає всього одне очко, а від лідера в особі Ліверпуля — два пункти, цю прогалину у будь-якому випадку необхідно подолати. Нинішня форма Арсеналу вкрай вражає — у 2024 році вони знищують за грою та рахунком всіх суперниках в АПЛ, але є один момент — доводиться тримати у голові майбутній матч-відповідь з Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на тлі своєї мінімальної поразки в Португалії.

Брентфорд, у свою чергу, порівняно з минулим сезоном, звичайно, продемонстрував певний регрес через безліч травм в один період і минулу тривалу дискваліфікацію ключового форварда Айвена Тоуні. Тим не менш, цей регрес не мав настільки серйозного характеру, щоб підопічні Томаса Франка всерйоз стали розглядатися в якості реальних претендентів на виліт до Чемпіоншипу. Так, звісно, завданням "бджіл" на цей сезон залишається збереження прописки в АПЛ, але все ж існують команди, які помітно гірші у всіх аспектах у поточному розіграші англійської першості.

Втім, навіть зважаючи на спад, колектив Франка все ще здатний нагадувати нам про свій минулий статус так званої "грози топових суперників", яким "бджоли" не розучилися створювати проблеми за рахунок гри низьким блоком (нехай і оборона вже далеко не така надійна) та ефективних контратак. Проблеми з Брентфордом були у Тоттенгема та Манчестер Сіті, але все ж непростий календар останніх матчів вилився для лондонців у чотири поєдинки поспіль без перемог (три поразки). І зараз цей складний графік продовжиться матчем із Арсеналом.