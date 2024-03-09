Англія

Українець може надовго залишитися на Емірейтс.

Лондонський Арсенал зацікавлений у продовженні контракту із українським універсалом Олександром Зінченком. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" планує запропонувати 27-річному українцю довгостроковий контракт, який буде розрахований до 2028 року.

Діючий контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею 7,8 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Цього сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 27 матчів, забив один м'яч та віддав дві гольові передачі.