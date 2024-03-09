Англія

Обидва пенальті у матчі з Евертоном вдалося реалізувати.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на стадіоні Олд Траффорд між собою зустрілися Манчестер Юнайтед та Евертон.

Вже у першому таймі підопічнім Еріка тен Гага вдалося забезпечити собі перевагу в рахунку у два м'ячі (2:0), причому обидва голи були забиті завдяки успішно реалізованим пенальті у виконанні Бруну Фернандеша та Маркуса Рашфорда.

Цікаво, що обидва ці очевидні пенальті заробив один гравець — Алехандро Гарначо.

Як повідомляє Squawka, 19-річний аргентинець став першим гравцем в історії "червоних дияволів", яки зміг заробити для МЮ два одинадцятиметрових за один матч АПЛ.