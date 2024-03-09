Обидва пенальті у матчі з Евертоном вдалося реалізувати.
Алехандро Гарначо, Getty Images
09 березня 2024, 15:23
У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на стадіоні Олд Траффорд між собою зустрілися Манчестер Юнайтед та Евертон.
Вже у першому таймі підопічнім Еріка тен Гага вдалося забезпечити собі перевагу в рахунку у два м'ячі (2:0), причому обидва голи були забиті завдяки успішно реалізованим пенальті у виконанні Бруну Фернандеша та Маркуса Рашфорда.
Цікаво, що обидва ці очевидні пенальті заробив один гравець — Алехандро Гарначо.
Як повідомляє Squawka, 19-річний аргентинець став першим гравцем в історії "червоних дияволів", яки зміг заробити для МЮ два одинадцятиметрових за один матч АПЛ.