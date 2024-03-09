Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди над Евертоном (2:0).

"Ми дуже добре оборонялися. Наш показник xG набагато вищий, ніж у суперника. Іноді ми обороняємося дуже низько, і ми здатні робити це дуже добре.

Перемогти сьогодні було важливо. Цього року в нас була одна невдача — проти Фулгема. Ми повинні були виправити ситуацію і продовжувати чинити тиск на команди, які вищі за нас у таблиці.

Попереду ще багато ігор. Тепер ми повернулися. Ми будемо продовжувати чинити на них тиск — подивимося, що буде далі", — наводить слова тен Гага BBC.

На Football.ua доступний огляд матчу МЮ — Евертон.