Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 9 березня 2024 року.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу над Евертоном завдяки двом реалізованим пенальті у першому таймі.

Спочатку Алендро Гарначо заробив одинадцятиметровий для Бруну Фернандеша, який скористався нагодою на 12-ій хвилині, а вже ближче до перерви аргентинець записав до свого активу другий зароблений пенальті — його вже реалізував Маркус Рашфорд.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Евертон у матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0

Голи: Фернандеш, 12 (пен), Рашфорд, 36 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Еванс (Камбвала, 89), Лінделеф — Мейну (Амрабат, 78), Каземіро — Гарначо (Антоні, 83), Мактоміней, Рашфорд — Фернандеш

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко (Шерміті, 88) — Гаррісон (Доббін, 62), Онана, Гарнер (Янг, 74), Макніл — Дукуре (Гомеш, 61) — Бету (Калверт-Льюїн, 61)

Попередження: Мактоміней — Дукуре