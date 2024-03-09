Англія

Завершилися три матчі 28-го туру АПЛ за суботу, 9 березня.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут, в стартовому складі якого традиційно з'явився український центральний захисник Ілля Забарний, приймав на своєму полі Шеффілд Юнайтед.

Напередодні зустрічі гості виглядали очевидними аутсайдерами, оскільки підходили до цього матчу на останній сходинці в турнірній таблиці АПЛ.

Втім, гравцям Шеффілд Юнайтед вдалося здивувати — протягом матчу вони вели у рахунку у два м'ячі, проте все ж команді Андоні Іраоли вдалося дотиснути суперника у другій половині другого тайму та відігратися — 2:2

Борнмут – Шеффілд Юнайтед 2:2

Голи: Уаттара (74), Унал (90+2) — Хамер (27), Робінсон (64)

Борнмут: Нето — Сміт (Скотт, 74), Мефам, Забарний, Керкез (Уаттара, 46) — Крісті (Біллінґ, 74), Кук — Семеньйо, Клюйверт (Унал, 62), Таверньє (Сіністерра, 62) — Соланке

Шеффілд Юнайтед: Грбіч — Балдок, Трасті, Робінсон — Боґл (Ахмедходжич, 69), Девіс (Соуза, 46), Арбластер (Норвуд, 80), Хамер, Озборн — Макберні (Макаті, 69), Бреретон Діас (Осула, 80)

Попередження: Керкез, Сміт, Мефам — Хамер, Макберні, Грбіч

На 15-й хвилині Домінік Соланке не реалізував пенальті (повз ворота).

На 67-й хвилині гол Домініка Соланке скасовано через гру рукою.

У паралельному матчі Лутон Таун в гостях у Крістал Пелес зумів врятуватися від мінімальної поразки у заключні хвилини зустрічі.

"Капелюшники" поступалися в рахунку з 11 хвилини через гол Матета, проте у компенсований до другого тайму час Вудроу зрівняв рахунок — 1:1.

Крістал Пелес – Лутон Таун 1:1

Голи: Матета (11) — Вудроу (90+1)

Крістал Пелес: Джонстон — Уорд, Андерсен, Річардс — Муньйос, Уортон (Г'юз, 81), Лерма, Мітчелл — Айю (Ахамада, 70), Матета (Едуар, 81), Езе

Лутон: Камінські — Берк, Менгі (Хасіока, 62), Ошо (Вудроу, 81) — Каборе, Кларк (Беррі, 87), Барклі, Дауті — Оґбене (Таунсенд, 87), Чонг (Нелсон, 88) — Морріс

Попередження: Езе, Муньйос — Каборе, Берк, Беррі

Вулвергемптон зумів реабілітуватися за минулу розгромну поразку від Ньюкасл Юнайтед, на власному полі обігравши лондонський Фулгем.

Голами відзначилися Аїт-Нурі та Семеду, тоді як "дачники" залишилися задовольнятися голом "престижу" наприкінці зустрічі.

Вулвергемптон – Фулгем 2:1

Голи: Аїт-Нурі (52), Кейрні (67, автогол) — Івобі (90+6)

Вулвергемптон: Са — Семеду, Буено, Кілман, Аїт-Нурі — Гомес, Леміна — Сарабія, Белльгар (Дойл, 11), Нету (Тоті, 45+1) — Фрейзер (Доерті, 77)

Фулгем: Лено — Кастань (Броя, 80), Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Рід (Кейрні, 61), Лукич (Палінья, 70) — Уілсон (Траоре, 70), Перейра (Вілліан, 62), Івобі — Муніз

Попередження: Семеду, Буену — Рід, Палінья