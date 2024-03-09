Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Брентфорд.

Лондонські Арсенал та Брентфорд зіграють у дербі на Емірейтс у рамках двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після розгрому Шеффілд Юнайтед (6:0), залучив до стартового складу Троссара на лівому фланзі атаки, тоді як Олександр Зінченко повернувся бодай на лаву для запасних після травми.

Томас Франк, на тлі нічиєї в дербі проти Челсі (2:2), використав із перших хвилин Льюїса-Поттера на лівому фланзі оборони, тоді як Єгор Ярмолюк знову залишився в запасі.

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Жоржиньо — Сака, Гаверц, Троссар.

Запасні: Гейн, Суареш, Зінченко, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Жезус, Нкетіа, Нельсон.



Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Оньєка, Нергор, Янельт, Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса.

Запасні: Стракоша, Джи Су Кім, Артур, Єнсен, Дамсгор, Баптіст, Ярмолюк, Мопе, Годдос.



Гра Арсенал — Брентфорд почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.