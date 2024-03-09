Англія

У "ірисок" спад ігрової форми.

Евертон поступився Манчестер Юнайтед (0:2) у матчі 28-го туру АПЛ.

2024-й рік для Евертона стартував невдало — клуб не здобув жодної перемоги у восьми матчах із початку календарного року.

Починаючи з 14 січня Евертон зіграв унічию з Астон Віллою (0:0), Фулгемом (0:0), Тоттенгемом (2:2), Крістал Пелес (1:1) і Брайтоном (1:1), а також поступився Манчестер Сіті (0:2) та Вест Гему (1:3).

Як повідомляє Squawka, це перший випадок в історії Евертона, коли клуб почав рік в АПЛ із восьми матчів без перемог.

На Football.ua доступний огляд матчу МЮ — Евертон.