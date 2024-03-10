Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграють на Енфілді центральний матч двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після перемоги над празькою Спартою (5:1), залучив до стартового складу Бредлі на правий фланг захисту, тоді як Собослаї долучиться до трійки в центрі поля.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над датським Копенгагеном (3:1), використав із перших хвилин Вокера та Стоунза в лінії захисту, тоді як де Брюйне повернувся до центральної вісі, а Бернарду та Фоден гратимуть на флангах півзахисту.

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Собослаї, Ендо, Мак Аллістер — Елліотт, Нуньєс, Луїс Діас.

Запасні: Адріан, Салах, Гакпо, Цимікас, Робертсон, Кларк, Макконнелл, Налло, Кумас.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке — Родрі — Сілва, де Брюйне, Альварес, Фоден — Голанд.

Запасні: Ортега, Діаш, Ковачич, Доку, Гомес, Гвардіол, Нунеш, Бобб, Льюїс.



Гра Ліверпуль — Манчестер Сіті почнеться о 17:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.