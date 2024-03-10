Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 28-го туру чемпіонату Англії, який пройде 10 березня і розпочнеться о 17:45.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає центральне протистояння між Ліверпулем та Манчестер Сіті, яке пройде на Енфілді та дасть певні відповіді щодо чемпіонської боротьби в поточному сезоні.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 10 БЕРЕЗНЯ, 17:45. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

В Англії поточнуй тур АПЛ подають у медійному просторі не інакше як початок розв'язки чемпіонських перегонів у цьому сезоні. Очна зустріч двох очевидних претендентів на "золото" в особі Ліверпуля та Манчестер Сіті означає одну просту річ — хтось із них точно втратить очки, і це у будь-якому випадку вигідно нашому третьому претенденту — лондонському Арсеналу, який учора не без нервів, але все ж виконав своє завдання щодо набору трьох очок проти Брентфорда та щонайменше на одну добу очолив турнірну таблицю. Звісно, у випадку нічиєї в головному матчі 28-го туру "каноніри" збережуть цю першу сходинку.

Ліверпуль вже досить тривалий період часу залишався на вершині таблиці, але тепер цілком може її втратити, адже "червоні" нещодавно вже програвали своєму конкурентові в особі Арсеналу, та й посередня кадрова ситуація в команді Юргена Клоппа через безліч травм виконавців не є якимось секретом. Але якщо з умовними Ноттінгем Форест або Лутоном "червоним" вдавалося постійно зберігати переможну серію та систематично уникати втрати очок, то майбутній матч — це вже зовсім інший рівень мотивації та клас суперника. Велика надія тут у вболівальників "червоних" на легендарний Енфілд, де в епоху протистояння Клоппа та Гвардіоли у Манчестер Сіті без проблем не обходилося майже завжди.

Незважаючи на те, що Манчестер Сіті не знає поразок з початку грудня минулого року, останнім часом підопічні Хосепа Гвардіоли неодноразово були близькими як мінімум до втрат очок, особливо з організованими командами з грою низьким блоком. Здається, вже стало певним каноном, що "містяни" можуть без проблем провалити перший тайм, а потім після перерви героїчно камбечити чи демонструвати кращий рівень футболу. Однак не завжди все йде за таким сценарієм – десь не обходиться без везіння, як проти Евертона чи Брентфорда, а десь уникнути поразки виходить лише частково – це показала нічия з лондонським Челсі.

Це говорить нам про те, що нинішній Манчестер Сіті не є прям ідеальною командою без слабких сторін, а майбутнє чемпіонство "містян" — це вже ніби щось вирішене та очевидне. Юрген Клопп, напевно, краще за інших знає, як і за рахунок чого обігравати Хосепа Гвардіолу, адже історія їхнього протистояння в Англії — це прям ціла епоха, що підходить до свого завершення наприкінці цього сезону. Навіть нинішня кадрова ситуація у Ліверпулі не гарантує перемоги Манчестер Сіті. Чому? Наприклад, у Челсі лазарет також був переповнений, а Тоттенгем у першому колі грав унічию 3:3 на Етіхаді фактично без двох основних центрбеків та двох ключових центральних півзахисників. Отже, сподіватися Манчестер Сіті виключно на травми Ліверпуля взагалі не варто, а сам матч традиційно буде дуже інтригуючим.