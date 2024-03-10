Англія

Відбулися чергові поєдинки 28 туру чемпіонату Англії.

Сьогодні, 10 березня, відбулися чергові матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першій грі Брайтон мінімально обіграв Ноттінгем Форест з рахунком 1:0. Перемогу команді Роберто Де Дзербі приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Ендрю Омобаміделе, який зрізав сферу у свої ворота.

Для Брайтона це була перша перемога за місяць, тоді як для "лісників" це четверта поразка поспіль.

Після 28 турів Брайтон набрав 42 очки і займає восьме місце в АПЛ, а у Ноттінгема 24 бали та 17 рядок перед зоною вильоту.

Брайтон - Ноттінгем Форест 1:0

Гол: Омобаміделе, 29 (аг).

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Еступіньян (Ігор, 75) — Балеба, Модер (Енсісо, 75) — Фаті (Велбек, 60), Гросс, Адінгра (Лаллана, 80) — Фергюсон (Лемпті, 60).

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло — Домінгес (Гадсон-Одої, 72), Даніло (Сангаре, 60), Єйтс (Авонії, 72) — Гіббс-Вайт (Куяте, 87), Вуд, Орігі (Еланга, 60).

Попередження: Фаті, Модер, Велтман, Лаллана — Домінгес, Омобаміделе, Вільямс, Сангаре.

У другій зустрічі Бернлі в гостях упустив перемогу над Вест Гемом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

"Бордові" відкрили рахунок на 11 хвилині зусиллями Давіда Фофана, а потім наприкінці першого тайму перевагу подвоїв Константінос Мавропанос, який зрізав м'яч у свої ворота. "Молотобійці" намагалися відігратися: на 46 хвилині відзначився Луска Пакета, а на другій компенсованій хвилині Денні Інгз зрівняв цифри на табло.

Таким чином, Бернлі не зміг перервати серію з 11 матчів без перемог, з яких вже три нічиї. Після 28 турів у Вест Гема 43 очки та сьоме місце, а у Бернлі 14 балів і передостаннє, 19 місце.

Вест Гем — Бернлі 2:2

Голи: Пакета, 46, Інгз, 90+2 - Фофана, 12, Мавропанос, 45+2 (аг).

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Агерд (Інгз, 83), Крессвелл — Соучек, Філліпс (Альварес, 46) — Кудус, Ворд-Праус (Антоніо, 46), Пакета — Боуен.

Бернлі: Траффорд — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Тейлор — да Сілва (Гудмундссон, 90), Берге, Каллен, Одобер (Делькруа, 68) — Фофана, Брун Ларсен (Браунгілл, 46).

Попередження: Соучек, Пакета — Ассіньйон, Делькруа, Берге, Естев.