Бразилець був замінений під час поєдинку.
Едерсон, Getty Images
10 березня 2024, 19:39
Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон не зміг дограти матч 28-го туру АПЛ проти Ліверпуля (1:1).
30-річний бразилець отримав пошкодження на початку другого тайму, коли намагався вибити м'яч і збив з ніг Дарвіна Нуньєса. За цей фол суддя призначив пенальті, який реалізував Алексіс Мак Аллістер.
Едерсон не зумів продовжити гру. Замість нього на заміну вийшов Штефан Ортега.
У поточному сезоні Едерсон взяв участь у 36 матчах Манчестер Сіті.