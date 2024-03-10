Англія

Бразилець був замінений під час поєдинку.

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон не зміг дограти матч 28-го туру АПЛ проти Ліверпуля (1:1).

30-річний бразилець отримав пошкодження на початку другого тайму, коли намагався вибити м'яч і збив з ніг Дарвіна Нуньєса. За цей фол суддя призначив пенальті, який реалізував Алексіс Мак Аллістер.

Едерсон не зумів продовжити гру. Замість нього на заміну вийшов Штефан Ортега.

У поточному сезоні Едерсон взяв участь у 36 матчах Манчестер Сіті.