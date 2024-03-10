Англія
10 березня 2024, 19:48
Ліверпуль та Манчестер зіграли внічию на користь Арсенала
Команди Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіоли залишили прямого конкурента першим у таблиці за підсумками двадцять восьмого туру англійської Перм'єр-ліги.
Ліверпуль — Манчестер Сіті, Getty Images
10 березня 2024, 19:48
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:1
Голи: Мак Аллістер, 50 (пен.) — Стоунз, 23
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Робертсон, 61), Кванса, ван Дейк, Гомес — Собослаї (Салах, 61), Ендо, Мак Аллістер — Елліотт, Нуньєс (Гакпо, 76), Луїс Діас.
Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 55) — Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке — Родрі — Сілва, де Брюйне (Доку, 69), Альварес (Ковачич, 69), Фоден — Голанд.
Попередження: Родрі, Едерсон, Сілва