Англія

Результати поки кажуть протилежне.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про критику команди з боку вболівальників клубу. Його слова наводить Chelsea News.

"Сьогодні це інший проект. Це інший Челсі. Якщо ви збираєтеся судити нас, аналізуючи ситуацію та порівнюючи її з минулим Челсі, то, звичайно, ніхто не досягне успіху.

Вболівальники не любитимуть іншого тренера більше, ніж мене. Це новий проект, і люди мають це зрозуміти.

Чи збираюся я піти з посади тренера Челсі? Ні ні ні. Ніколи", — заявив Почеттіно.

На даний момент Челсі знаходяться на 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 36 очок після 26-ти зіграних турів.

В рамках 28-го туру АПЛ "пенсіонери" прийматимуть Ньюкасл. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.