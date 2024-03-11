Результати поки кажуть протилежне.
Почеттіно, Getty Images
11 березня 2024, 16:16
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про критику команди з боку вболівальників клубу. Його слова наводить Chelsea News.
"Сьогодні це інший проект. Це інший Челсі. Якщо ви збираєтеся судити нас, аналізуючи ситуацію та порівнюючи її з минулим Челсі, то, звичайно, ніхто не досягне успіху.
Вболівальники не любитимуть іншого тренера більше, ніж мене. Це новий проект, і люди мають це зрозуміти.
Чи збираюся я піти з посади тренера Челсі? Ні ні ні. Ніколи", — заявив Почеттіно.
На даний момент Челсі знаходяться на 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 36 очок після 26-ти зіграних турів.
В рамках 28-го туру АПЛ "пенсіонери" прийматимуть Ньюкасл. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.