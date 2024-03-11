Англія

Серйозна втрата для "містян".

Основний воротар Манчестер Сіті Едерсон Едерсон ризикує пропустити близько місяця через пошкодження лівої ноги отриманого у матчі з Ліверпулем (1:1) зіткнувшись із нападником "червоних" Дарвіном Нуньєсом. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, бразилець отримав травму лівого стегна та пропустить близько 3-4 тижнів. Таким чином його участь у надважливому матчі з лондонським Арсеналом в рамках АПЛ під великим питанням.

Зазначимо, гра 30-го туру чемпіонату Англії між Манчестер Сіті та Арсеналом відбудеться 31-го березня.

Цього сезону Едерсон відіграв за "містян" 36 матчів, пропустив 31 м'яч та зібрав 12 "clean sheets".

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував гру з Ліверпулем.